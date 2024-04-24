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«Бавария» ещё в марте обсуждала кандидатуру Слота

24 Апреля 2024 • 11:22 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» ещё в марте рассматривала возможность назначить на пост главного тренера Арне Слота из роттердамского «Фейеноорда». По информации от журналиста Максимилиана Коха, нидерландец тогда не числился в списке приоритетных кандидатов, но в последнее время многое изменилось.

В настоящий момент «Бавария» всерьёз изучает кандидатуры многих специалистов, а Слот находится довольно высоко в шорт-листе руководства. Арне недавно также был связан с работой в «Ливерпуле», но ещё непонятно, отказались ли мерсисайдцы от кандидатуры Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».

Слот приводил «Фейеноорд» к победе в чемпионате Нидерландов и финалу Лиги Конференций. Также 45-летний специалист в этом сезоне выиграл для роттердамского клуба Кубок Нидерландов.

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