«Бавария» приняла решение по Павловичу

Мюнхенская «Бавария» довольна игрой полузащитника команды Александра Павловича. По информации Bayern & Germany, руководство немецкого гранда готово предложить игроку новое трудовое соглашение на улучшенных условиях.

Стоит отметить, что срок действующего контракта между Павловичем и немецким грандом истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 17 поединков за мюнхенцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место. Подопечные Томаса Тухеля досрочно проиграли титульную гонку леверкузенскому «Байеру».