Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда «Бавария» может подписать Рангника

24 Апреля 2024 • 07:57 Комментировать

Немецкий специалист Ральф Рангник может в ближайшее время вернуться к клубной работе. В услугах наставника заинтересована мюнхенская «Бавария», подыскивающая замену Томасу Тухелю.

По данным журналистов Bild, Рангник считается основным претендентом на пост рулевого мюнхенского гранда. Стороны могут подписать трудовое соглашение уже на следующей неделе. В настоящий момент Ральф занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.

«Бавария» в нынешнем сезоне проиграла борьбу за чемпионский титул в Германии. При этом подопечные Томаса Тухеля пробились в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся с «Реалом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России считает, что «Локомотиву» повезло дойти до финала Кубка Гагарина «Нефтяник» снова победил АКМ и стал обладателем Кубка Петрова Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
07:57 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Бавария» может подписать Рангника
00:10 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Я хочу поиграть в Ла Лиге»
23 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
Горецка ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»
21:46 · Германия. Бундеслига
Стали известны подробности отказа Нагельсманна «Баварии» 1
21:19 · Германия. Бундеслига
Известный тренер заявил о готовности возглавить «Баварию»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Известны два условия, которые оставят Ундава в «Штутгарте» на постоянной основе слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на центрального защитника «РБ Лейпцига»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
11:36 · Германия. Бундеслига
Если Рангник откажет «Баварии», клуб нацелится на тренера из АПЛ
11:30 · Германия. Бундеслига
Тухель не исключает, что останется в «Баварии» на следующий сезон
11:00 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии 2
10:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
10:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
08:10 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» – о ценнике Вирца в 150 млн евро: «Я ошибся»
Все новости
Рекомендуем