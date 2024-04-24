Стало известно, когда «Бавария» может подписать Рангника

Немецкий специалист Ральф Рангник может в ближайшее время вернуться к клубной работе. В услугах наставника заинтересована мюнхенская «Бавария», подыскивающая замену Томасу Тухелю.

По данным журналистов Bild, Рангник считается основным претендентом на пост рулевого мюнхенского гранда. Стороны могут подписать трудовое соглашение уже на следующей неделе. В настоящий момент Ральф занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.

«Бавария» в нынешнем сезоне проиграла борьбу за чемпионский титул в Германии. При этом подопечные Томаса Тухеля пробились в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся с «Реалом».