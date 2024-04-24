Гримальдо: «Я хочу поиграть в Ла Лиге»

Лидер леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо признался, что надеется попробовать силы на родине.

Левый защитник начинал карьеру в «Барселоне», но так и не дебютировал за первую команду «сине-гранатовых». В 2016 году испанец перешёл в португальскую «Бенфику», а с 2023 года представляет цвета «Байера», с которым недавно стал чемпионом Германии.

«Возвращение в Испанию? Да, это моя цель. В будущем я хотел бы поиграть в Ла Лиге, поскольку Испания – моя родная страна», – признался в интервью Marca 28-летний футболист.

Контракт Алехандро Гримальдо с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.