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Гримальдо: «Я хочу поиграть в Ла Лиге»

24 Апреля 2024 • 00:10 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
27.04 19:30

Лидер леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо признался, что надеется попробовать силы на родине.

Левый защитник начинал карьеру в «Барселоне», но так и не дебютировал за первую команду «сине-гранатовых». В 2016 году испанец перешёл в португальскую «Бенфику», а с 2023 года представляет цвета «Байера», с которым недавно стал чемпионом Германии.

«Возвращение в Испанию? Да, это моя цель. В будущем я хотел бы поиграть в Ла Лиге, поскольку Испания – моя родная страна», – признался в интервью Marca 28-летний футболист.

Контракт Алехандро Гримальдо с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гримальдо Байер

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БАЙЕР Л ШТУТГАРТ
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