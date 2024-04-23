Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»

23 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о своём будущем в клубе.

— С моей стороны все ясно. У меня есть действующий контракт до 2026 года, поэтому нет никаких оснований думать об уходе, — приводит слова Горецки журналист Тоби Альчеффль.

В сезоне-2023/24 Горецка появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором 11 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Горецки составляет 30 миллионов евро.

После 30 туров «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, сумев набрать 66 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

23 Апреля
21:46
Стали известны подробности отказа Нагельсманна «Баварии» 1
11:48
«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
11:36
Если Рангник откажет «Баварии», клуб нацелится на тренера из АПЛ
11:30
Тухель не исключает, что останется в «Баварии» на следующий сезон
11:00
Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии 2
10:52
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
03:55
«Бавария» может провести сезон с временным тренером, чтобы затем назначить Клоппа или Алонсо
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
23:05
«Айнтрахт» принял решение по Гётце
22:52
Станишич: «Бавария» рассчитывает на меня, но я всё ещё в «Байере»
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21 Апреля
15:40
Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
03:31
Маттеус рассказал, где хочет работать Флик
02:57
Менди точно покинет «Реал», если будет куплен Дэвис
02:15
В «Баварии» рассказали, может ли Тухель остаться
01:05
Лам назвал оптимальную позицию для Киммиха
20 Апреля
23:35
Тухель заявил, что с такой игрой Мюллер не попадёт в стартовый состав на матч с «Реалом»
22:08
Гнабри приступил к тренировкам с мячом
21:00
Маттеус назвал тренера, который должен возглавить «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АЙНТРАХТ ФР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
«Нефтяник» снова победил АКМ и стал обладателем Кубка Петрова Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
00:10 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Я хочу поиграть в Ла Лиге»
23 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
Горецка ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»
21:46 · Германия. Бундеслига
Стали известны подробности отказа Нагельсманна «Баварии» 1
21:19 · Германия. Бундеслига
Известный тренер заявил о готовности возглавить «Баварию»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Известны два условия, которые оставят Ундава в «Штутгарте» на постоянной основе слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на центрального защитника «РБ Лейпцига»
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
11:36 · Германия. Бундеслига
Если Рангник откажет «Баварии», клуб нацелится на тренера из АПЛ
11:30 · Германия. Бундеслига
Тухель не исключает, что останется в «Баварии» на следующий сезон
11:00 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии 2
10:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
10:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
08:10 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» – о ценнике Вирца в 150 млн евро: «Я ошибся»
07:51 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предложили нового защитника - названо имя
Все новости
Рекомендуем