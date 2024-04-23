Горецка ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о своём будущем в клубе.

— С моей стороны все ясно. У меня есть действующий контракт до 2026 года, поэтому нет никаких оснований думать об уходе, — приводит слова Горецки журналист Тоби Альчеффль.

В сезоне-2023/24 Горецка появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором 11 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Горецки составляет 30 миллионов евро.

После 30 туров «Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, сумев набрать 66 очков.