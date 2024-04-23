Стали известны подробности отказа Нагельсманна «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн недавно отклонил предложение «Баварии».

Специалист мог вернуться в мюнхенский клуб спустя менее чем полтора года после ухода, однако предпочёл продлить соглашение с Немецким футбольным союзом до 2026 года. Как стало известно Sportbild, «Бавария» вела конкретные переговоры с Нагельсманном о трёхлетнем контракте, также стороны успели обсудить планы по формированию состава. Вплоть до среды руководство гранда Бундеслиги считало, что договорённость будет достигнута, а в четверг узнало об окончательном решении наставника.

Напомним, что после отказа Нагельсманна главным кандидатом на пост рулевого «Баварии» стал Ральф Рангник.