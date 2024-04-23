Известный тренер заявил о готовности возглавить «Баварию»

«Бавария» ищет нового рулевого для команды, ведь Томас Тухель по завершению сезона покинет этот пост. Принять мюнхенцев готов опытнейший Феликс Магат, который уже почти два года не имеет клубной прописки.

«Мог ли бы я снова возглавить «Баварию»? Я открыт. Я хотел бы поработать», - слова Магата приводит немецкий BR.

В то же время 70-летний специалист считает, что его шансы получить работу в «Баварии» являются низкими.

«Тренеры вроде меня, которые постарше, уже не пользуются большим спросом. Вот почему это будет сложно. Тем не менее: я всё ещё готов», - сказал Магат.

Феликс Магат возглавил «Баварию» почти 20 лет назад – летом 2004 года. Он тренировал команду до конца января 2007 года.