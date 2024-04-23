Поговаривают, что кандидатом номер один на пост главного тренера «Баварии» стал Ральф Рангник, который сейчас тренирует сборную Австрии. Согласно информации SN aktuell, в ходе переговорного процесса Рангник выдвинул мюнхенскому гранду довольно дерзкое требование – он хочет обладать полнотой власти в вопросе трансферов. Специалист рассчитывает получить право отменять трансферные решения директоров – Макса Эберля и Кристофа Фройнда.

Отмечается, что для приглашения Рангника «Баварии» придётся выплачивать компенсацию Австрийскому футбольному союзу.

Добавим, что в России Ральфа Рангника хорошо помнят по работе в спортивном руководстве «Локомотива».