Если Рангник откажет «Баварии», клуб нацелится на тренера из АПЛ

У мюнхенской «Баварии» есть запасной вариант на тот случай, если главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник откажется возглавлять команду. Как сообщает инсайдер Филипп Кесслер, запасным вариантом для спортивного директора Макса Эберля является Роберто де Дзерби из «Брайтона».

В приглашении итальянского специалиста заинтересованы многие топ-клубы, включая каталонскую «Барселону», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, «Бавария» не прочь побороться с вышеперечисленными командами за приглашение Роберто.

Ранее сообщалось, что в контракте у де Дзерби прописана сумма отступных, которая составляет в районе 15 миллионов евро.