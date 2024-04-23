Тухель не исключает, что останется в «Баварии» на следующий сезон

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не исключает сценарий, при котором останется на своём посту на следующий сезон. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, наставник договорился с «Баварией» об уходе по окончании сезона лишь устно. Стороны пока не подписывали никаких документов.

Отмечается, что у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда наблюдаются очень хорошие отношения с тренером. Тем не менее, некоторые члены руководства «Баварии» выступают против того, чтобы Томас остался.

Источник сообщает, что Тухелю очень нравится вариант с получением работы в «Манчестер Юнайтед» или с возвращением в «Челси».