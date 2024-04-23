Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии

23 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать (2)
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер рассказал, какой результат можно будет считать успехом для его команды на домашнем чемпионате Европы, который состоится летом.

«Думаю, будет успехом, если игроки будут довольны своими выступлениями. Конечно, в конечном итоге главную роль играет результат. Тем не менее, если мы оставим все силы на поле, но проиграем в четвертьфинале, я смогу с этим жить, ведь так работает спорт. Разумеется, что главная цель – это победа на турнире. Как гражданин Германии я буду рад, если мы сможем проявить свою гостеприимность на столь крупном соревновании», – приводит слова Мюллера GQ Germany.

Напомним, Томас становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Томас Мюллер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
10:52
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
03:55
«Бавария» может провести сезон с временным тренером, чтобы затем назначить Клоппа или Алонсо
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
23:05
«Айнтрахт» принял решение по Гётце
22:52
Станишич: «Бавария» рассчитывает на меня, но я всё ещё в «Байере»
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21 Апреля
15:40
Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
03:31
Маттеус рассказал, где хочет работать Флик
02:57
Менди точно покинет «Реал», если будет куплен Дэвис
02:15
В «Баварии» рассказали, может ли Тухель остаться
01:05
Лам назвал оптимальную позицию для Киммиха
20 Апреля
23:35
Тухель заявил, что с такой игрой Мюллер не попадёт в стартовый состав на матч с «Реалом»
22:08
Гнабри приступил к тренировкам с мячом
21:00
Маттеус назвал тренера, который должен возглавить «Баварию»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ АЙНТРАХТ ФР
Реклама, fon.bet
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ceroki
23 Апреля 2024 в 11:15
Как бы странно не звучало , но немцы темная лошадка , с офигенным составом .
Rouch
23 Апреля 2024 в 11:06
Раньше для немцев хороший результат это только победа была
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
11:00 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии 1
10:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии
10:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками
10:12 · Англия. Премьер-лига
Тухель не хочет в «Барселону» - названа причина
08:10 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера» – о ценнике Вирца в 150 млн евро: «Я ошибся»
07:51 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предложили нового защитника - названо имя
03:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может провести сезон с временным тренером, чтобы затем назначить Клоппа или Алонсо слухи
02:07 · Германия. Бундеслига
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема слухи
22 Апреля
23:05 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» принял решение по Гётце
22:52 · Германия. Бундеслига
Станишич: «Бавария» рассчитывает на меня, но я всё ещё в «Байере»
22:28 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля слухи
20:03 · Германия. Бундеслига
Назван неожиданный сменщик Тухеля в «Баварии» слухи
19:57 · Германия. Бундеслига
Кель высказался о контрактах Ройса и Хуммельса
19:50 · Германия. Бундеслига
Коман пропустит Евро-2024 слухи
18:59 · Германия. Бундеслига
Назван следующий тренер «Баварии» - он работал в РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем