Мюллер рассказал, какой результат на Евро-2024 будет успехом для сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер рассказал, какой результат можно будет считать успехом для его команды на домашнем чемпионате Европы, который состоится летом.

«Думаю, будет успехом, если игроки будут довольны своими выступлениями. Конечно, в конечном итоге главную роль играет результат. Тем не менее, если мы оставим все силы на поле, но проиграем в четвертьфинале, я смогу с этим жить, ведь так работает спорт. Разумеется, что главная цель – это победа на турнире. Как гражданин Германии я буду рад, если мы сможем проявить свою гостеприимность на столь крупном соревновании», – приводит слова Мюллера GQ Germany.

Напомним, Томас становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.