«Бавария» может заполучить Рангника только при одном условии

Мюнхенская «Бавария» может заполучить главного тренера сборной Австрии только при одном условии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красной машине» нужно заплатить сумму компенсации, чтобы освободить Рангника от обязательств в сборной Австрии.

Отметим, что команда Ральфа в июне должна выступить на чемпионате Европы в Германии. Скорее всего, Рангник отработает этот турнир, после чего сможет присоединиться к «Баварии». Действующий контракт специалиста со сборной Австрии рассчитан до 2026 года.

Сообщается, что тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби всё ещё остаётся в шорт-листе у «Баварии» на пост нового наставника.