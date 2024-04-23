«Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками

Мюнхенская «Бавария» подыскивает замену канадскому латералю Альфонсо Дэвису, который в летнее трансферное окно может перебраться в мадридский «Реал». Об этом сообщает аккаунт DeadlineDayLive, ссылаясь на источник.

В качестве альтернативы немецкий гранд выбрал защитника «королевского» клуба Ферлана Менди. Не исключено, что стороны могут совершить обмен игроками.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Дэвис провел 25 поединков, в которых записал на свой счет один гол и четыре результативные передачи. В текущем розыгрыше Ла Лиги Менди провел 21 встречу, в которых получил пять желтых карточек.