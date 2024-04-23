Гендиректор «Байера» – о ценнике Вирца в 150 млн евро: «Я ошибся»

Фернандо Карро, занимающий пост гендиректора леверкузенского «Байера», высказался относительно будущего звездного полузащитника команды Флориана Вирца.
«Я ошибся, когда заявил, что стоимость Флориана около 150 миллионов евро. На самом деле у нас нет на него определенного ценника», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Вирц является одним из лучших игроков «Байера» в нынешнем сезоне. Полузащитник принял участие в 43 встречах леверкузенского коллектива, отметившись 17 забитыми мячам и 19 голевыми передачами. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.
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