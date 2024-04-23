«Бавария» может провести сезон с временным тренером, чтобы затем назначить Клоппа или Алонсо

В «Баварии» не оставляют надежд на приглашение Юргена Клоппа или Хаби Алонсо.

Оба специалиста не будут доступны в ближайшее время: Алонсо решил остаться в «Байере», а Клопп возьмёт отпуск после ухода из «Ливерпуля». По сведениям Kicker, «Бавария» может назначить временного тренера – на эту роль рассматриваются Ханс-Дитер Флик и Люсьен Фавр. Одному из наставников будет предложен краткосрочный контракт, по завершении которого руководство мюнхенцев вновь попробует договориться с Алонсо или Клоппом.

Напомним, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свою должность после окончания текущего сезона.