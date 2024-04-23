«Баварии» будет трудно провернуть трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Мюнхенский клуб давно фигурировал в числе претендентов на нидерландца, и недавно, если верить слухам, возобновил интерес к игроку. По сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Бавария» действительно рассматривает возможность приобретения де Йонга грядущим летом, однако высокая зарплата хавбека может стать серьёзным препятствием.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость 26-летнего футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.