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«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема слухи

23 Апреля 2024 • 02:07 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

«Баварии» будет трудно провернуть трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Мюнхенский клуб давно фигурировал в числе претендентов на нидерландца, и недавно, если верить слухам, возобновил интерес к игроку. По сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, «Бавария» действительно рассматривает возможность приобретения де Йонга грядущим летом, однако высокая зарплата хавбека может стать серьёзным препятствием.

Контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость 26-летнего футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

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Сегодня, 23 Апреля
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