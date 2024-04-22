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«Айнтрахт» принял решение по Гётце

22 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце вряд ли покинет клуб в обозримом будущем.

31-летний футболист не всегда выходит в стартовом составе «орлов», однако считается тренерским штабом одним из важных исполнителей. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Айнтрахт» твёрдо намерен сохранить Гётце грядущим летом. В клубе ценят опыт и мастерство чемпиона мира.

В активе Марио Гётце четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 37 матчах за «Айнтрахт» в нынешней кампании во всех турнирах. Действующий контракт экс-игрока сборной Германии рассчитан до середины 2026 года.

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