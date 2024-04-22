Станишич: «Бавария» рассчитывает на меня, но я всё ещё в «Байере»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич, на правах аренды выступающий за «Байер», ответил на вопрос о своём будущем.

Арендный договор хорвата с «фармацевтами» истекает по окончании текущего сезона, после чего, судя по всему, игрок получит шанс проявить себя в составе «Баварии».

«В «Баварии» мне сказали, что я являюсь неотъемлемой частью их планов. Но я всё ещё в Леверкузене, и все мои мысли по-прежнему здесь, что не изменится до конца сезона», – приводить инсайдер Фабрицио Романо слова 24-летнего футболиста, ссылаясь на Sky Sport.

Йосип Станишич отыграл 31 матч за «Байер» в нынешней кампании во всех турнирах. Недавно леверкузенцы досрочно стали чемпионами Германии.