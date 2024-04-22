Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», а также «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Люсьен Фавр может возглавить мюнхенскую «Баварию». Как сообщает Kicker со ссылкой на свои источники, Фавр рассматривается как временный вариант на следующий сезон. Но, если, сезон команда при нём проведёт успешно, то «Бавария» может и сохранить Фавра – в теории.

Источник поясняет, что в 2025 году мюнхенскому гранду, возможно, удастся переманить к себе Хаби Алонсо. Также есть вероятность, что к работе вернётся отдохнувший Юрген Клопп.

66-летний Фавр не тренирует с 2023 года – тогда Люсьен проработал порядка года в «Ницце».