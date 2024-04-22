Кель высказался о контрактах Ройса и Хуммельса

В конце текущего сезона у двух игроков дортмундской «Боруссии», Марко Ройса и Матса Хуммельса подходят к концу трудовые соглашения с клубом. Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель высказался о возможном продлении соглашений.

«Если нам будет, что сообщить по этому поводу, мы это сделаем. Прежде всего, должны состояться все обсуждения и быть приняты решения, а потом мы об этом сообщим», - приводит слова Келя Ruhr Nachrichten.

Ранее сообщалось о том, что Хуммельс, вероятно, продлит контракт с «Боруссией» ещё на один год. Ранее Матс склонялся к завершению карьеры.

Будущее Ройса туманнее – были слухи, что «Боруссия» не будет продлевать с Марко контракт.