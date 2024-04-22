Назван следующий тренер «Баварии» - он работал в РПЛ

В «Баварии» летом сменится тренер. Ещё в феврале было официально объявлено о том, что по завершению сезона 2023/2024 Томас Тухель покинет клуб.

Всё идёт к тому, что следующим рулевым мюнхенского гранда станет Ральф Рангник. Как сообщает немецкий TZ, если всё пойдёт по плану, то сделка будет согласована на текущей неделе. Рангник должен принять «Баварию» после завершения выступления сборной Австрии на чемпионате Европы - 2024.

Стоит напомнить, что относительно недавно Ральф Рангник работал в России – в спортивном руководстве «Локомотива». Сборную Австрии Рангник тренирует с лета 2022 года.