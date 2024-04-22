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Мислинтат возвращается в «Боруссию»

22 Апреля 2024 • 14:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия Д
27.04 16:30

Футбольный функционер Свен Мислинтат возвращается в дортмундскую «Боруссию». Клуб подтвердил, что с 1 мая Мислинтат будет занимать должность технического директора.

Ранее Мислинтат уже работал в «Боруссии» на разных должностях с 2006 по 2017 год. После этого специалист трудился в «Арсенале», «Штутгарте» и «Аяксе». Из амстердамского клуба Свен ушёл в сентябре прошлого года, отработав всего лишь четыре месяца.

Отметим, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На прошлой неделе команда пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где её соперником будет «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Свен Мислинтат

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