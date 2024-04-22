Мислинтат возвращается в «Боруссию»

Футбольный функционер Свен Мислинтат возвращается в дортмундскую «Боруссию». Клуб подтвердил, что с 1 мая Мислинтат будет занимать должность технического директора.

Ранее Мислинтат уже работал в «Боруссии» на разных должностях с 2006 по 2017 год. После этого специалист трудился в «Арсенале», «Штутгарте» и «Аяксе». Из амстердамского клуба Свен ушёл в сентябре прошлого года, отработав всего лишь четыре месяца.

Отметим, что «Боруссия» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. На прошлой неделе команда пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где её соперником будет «ПСЖ».