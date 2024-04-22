Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро прокомментировал свои недавние слова о ценнике полузащитника Флориана Вирца. Специалист дал понять, что клуб не собирается продавать своего лидера в летнее трансферное окно.

«Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит в районе 150 миллионов евро. На самом деле у него нет никакого ценника», – дал понять Карро в беседе со Sport Studio.

С трансфером Вирца в последние месяцы были связаны такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Вирц записал на свой актив 11 голов и 11 результативных передач.