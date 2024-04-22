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Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»

22 Апреля 2024 • 11:05 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
27.04 19:30

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро прокомментировал свои недавние слова о ценнике полузащитника Флориана Вирца. Специалист дал понять, что клуб не собирается продавать своего лидера в летнее трансферное окно.

«Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит в районе 150 миллионов евро. На самом деле у него нет никакого ценника», – дал понять Карро в беседе со Sport Studio.

С трансфером Вирца в последние месяцы были связаны такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Вирц записал на свой актив 11 голов и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер

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БАЙЕР Л ШТУТГАРТ
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Сегодня, 22 Апреля
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