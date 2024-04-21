Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти слухи

21 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать

Недавно, ещё до оформления «Байером» исторического чемпионства, Хаби Алонсо положил конец слухам. На пресс-конференции молодой специалист объявил, что он не покинет леверкузенский клуб ближайшим летом. Это наверняка огорчило «Баварию» и «Ливерпуль» - именно с этими клубами, ведущими поиск новых тренеров, пресса связывала Алонсо.

Если верить инсайду TodoFichajes, то у Хаби Алонсо есть только один вариант по смене клуба. Так, наставник «Байера» готов перейти в «Реал» - но не сейчас, а летом 2026 года. Именно тогда тренерское кресло в Мадриде может покинуть Карло Анчелотти.

По данным источника, Алонсо уже обсуждал такой сценарий с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Молодой тренер хочет приехать в Мадрид более подготовленным и опытным, чем сейчас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вердер Вердер
Штутгарт Штутгарт
2
1
4.30 4.30 1.66
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Байер Л Байер Л
1
1
2.80 3.55 2.27
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Майнц Майнц
1
1
2.15 3.75 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
21 Апреля
22:44 · Германия. Бундеслига
Тренер «Штутгарта» ответил, готов ли перейти в «Баварию»
22:27 · Германия. Бундеслига
«Майнц» покинул тройку неудачников, не проиграв «Фрайбургу»
20:39 · Германия. Бундеслига
«Байер» едва не проиграл первый матч в сезоне, пропустив в концовке от дортмундской «Боруссии» 1
20:35 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил рекордную серию в Европе
20:24 · Англия. Премьер-лига
Эмери отреагировал на слухи о «Баварии»
20:22 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» повторил рекорд «Баварии»
20:02 · Германия. Бундеслига
​Мюллер восполнил любопытный пробел своей карьеры
18:45 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» оступился в матче с «Вердером»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Менди может сменить «Реал» на один из топ-клубов АПЛ слухи
18:17 · Германия. Бундеслига
Флик открыт к работе в «Баварии» и «Барселоне»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:40 · Германия. Бундеслига
Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
11:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер заявил, что «Бавария» заслужила победу над «Унионом» с разгромным счётом
10:23 · Германия. Бундеслига
Три клуба просмотрят игрока «Байера» в Дортмунде
09:51 · Германия. Бундеслига
Прогноз Гасилина на матч «Боруссия» - «Байер»
Все новости
Рекомендуем