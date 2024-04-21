Недавно, ещё до оформления «Байером» исторического чемпионства, Хаби Алонсо положил конец слухам. На пресс-конференции молодой специалист объявил, что он не покинет леверкузенский клуб ближайшим летом. Это наверняка огорчило «Баварию» и «Ливерпуль» - именно с этими клубами, ведущими поиск новых тренеров, пресса связывала Алонсо.

Если верить инсайду TodoFichajes, то у Хаби Алонсо есть только один вариант по смене клуба. Так, наставник «Байера» готов перейти в «Реал» - но не сейчас, а летом 2026 года. Именно тогда тренерское кресло в Мадриде может покинуть Карло Анчелотти.

По данным источника, Алонсо уже обсуждал такой сценарий с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Молодой тренер хочет приехать в Мадрид более подготовленным и опытным, чем сейчас.