Тренер «Штутгарта» ответил, готов ли перейти в «Баварию»

«Штутгарт» проводит отличный сезон – за четыре тура до финиша Бундеслиги команда занимает третье место в турнирной таблице. Рулевой «швабов» Себастьян Хёнес ответил на вопрос, готов ли он перейти в «Баварию». Мюнхенцы как раз ищут рулевого, учитывая скорый уход Томаса Тухеля.

«Работа в «Баварии»? В следующем сезоне я буду тренером «Штутгарта». Если бы у меня возникли мысли о переходе, то я бы точно не стал продлевать контракт. Ничего не изменилось», - сказал Хёнес DAZN.

Стоит сказать, что слухи связывают «Баварию» со многими известными тренерами, в частности с Роберто де Дзерби и Унаи Эмери.

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