«Майнц» покинул тройку неудачников, не проиграв «Фрайбургу»

30-й тур чемпионата Германии завершили «Фрайбург» и «Майнц». При этом гости, ведущие борьбу за выживание, были активнее середняков. Хозяева повели на шестой минуте, это Михаэль Грегорич здорово сыграл головой - 1:0. На 30-й минуте он же мог оформлять дубль, но голкипер перевел мяч на угловой после его удара. А вот соперник отыгрался, из пределов штрафной метко стрельнул Джонатан Буркардт.

«Фрайбург» вышел на чистое седьмое место, а противник, набрав 11 очков в пяти последних матчах, наконец-то покинул опасную зону и идет четвертым с конца.