«Майнц» покинул тройку неудачников, не проиграв «Фрайбургу»

30-й тур чемпионата Германии завершили «Фрайбург» и «Майнц». При этом гости, ведущие борьбу за выживание, были активнее середняков. Хозяева повели на шестой минуте, это Михаэль Грегорич здорово сыграл головой - 1:0. На 30-й минуте он же мог оформлять дубль, но голкипер перевел мяч на угловой после его удара. А вот соперник отыгрался, из пределов штрафной метко стрельнул Джонатан Буркардт.
«Фрайбург» вышел на чистое седьмое место, а противник, набрав 11 очков в пяти последних матчах, наконец-то покинул опасную зону и идет четвертым с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грегорич Михаэль6'
|40'Буркардт Джонатан (1:1)
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас• 31'Кайтель Янник•Гульде Мануэль•Доан Рицу•Гюнтер Кристиан56' (Макенго Жорди (56') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 42'Хёлер Лукас 70'85' (Адаму Чуквубике (85') •Грифо Винченцо56' (Рохль Мерлин (56') •Грегорич Михаэль
Центнер Робин•Кор Доминик•Ван дер Берг Сепп• 85'Ханше-Ольсен Андреас•Каси Антони 71'86' (Видмер Сильван (86') •Мвене Филлипп•Баррейро Леандро46' (Краусс Том (46') • 62'Амири Надим•Груда Брайан73' (Онисиво Карим (73') •Чхэ-Сон Ли II• 35'Буркардт Джонатан
21 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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