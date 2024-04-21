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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» покинул тройку неудачников, не проиграв «Фрайбургу»

21 Апреля 2024 • 22:27 Комментировать
Фрайбург
1:1
Майнц
окончен

30-й тур чемпионата Германии завершили «Фрайбург» и «Майнц». При этом гости, ведущие борьбу за выживание, были активнее середняков. Хозяева повели на шестой минуте, это Михаэль Грегорич здорово сыграл головой - 1:0. На 30-й минуте он же мог оформлять дубль, но голкипер перевел мяч на угловой после его удара. А вот соперник отыгрался, из пределов штрафной метко стрельнул Джонатан Буркардт.

«Фрайбург» вышел на чистое седьмое место, а противник, набрав 11 очков в пяти последних матчах, наконец-то покинул опасную зону и идет четвертым с конца.

Протокол игры  
Фрайбург1:1Майнц
(1:0) Грегорич Михаэль6'  
  40'Буркардт Джонатан (1:1)
Атуболу НоаКюблер Лукас  31'Кайтель ЯнникГульде МануэльДоан РицуГюнтер Кристиан 56' (Макенго Жорди ( 56') Эггештайн МаксимилианХёфлер Николас  42'Хёлер Лукас  70' 85' (Адаму Чуквубике ( 85') Грифо Винченцо 56' (Рохль Мерлин ( 56') Грегорич Михаэль
Запасные: Сильдиллия КилианнМюллер ФлорианСалаи АттилаМуслия ФлоранБройниг МаксимилианФилипп Максимилиан
Центнер РобинКор ДоминикВан дер Берг Сепп  85'Ханше-Ольсен АндреасКаси Антони  71' 86' (Видмер Сильван ( 86') Мвене ФиллиппБаррейро Леандро 46' (Краусс Том ( 46'  62') Амири НадимГруда Брайан 73' (Онисиво Карим ( 73') Чхэ-Сон Ли II  35'Буркардт Джонатан
Запасные: Фернандес ЭдимилсонПапела МервильБац ДаниэльДа Коста ДанниГилавоги ЖошуаАжорк Людовик
21 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Фрайбург

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20 Апреля
14:57
Бесплатная ставка и прогноз на матч Фрайбург — Майнц чемпионата Германии — 21 апреля 2024
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