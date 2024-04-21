«Байер» едва не проиграл первый матч в сезоне, пропустив в концовке от дортмундской «Боруссии»

Чемпионский «Байер» провёл сложнейший матч в Дортмунде с «Боруссией». И даже при отсутствии мотивации команда Хаби Алонсо чаще и острее играла в атаку. В конце первого тайма Алехандро Гримальдо дважды подряд опустил мяч на сетку ворот сверху. Ян Матсен почти в упор наносил удар - парировано. Гримальдо со штрафного целил под перекладину, и вратарь перевел мяч на угловой. Нейтан Телла чудом не протолкнул мяч мимо голкипера после простреда вдоль вратарской. На 80-й минуте с правого края штрафной Марсель Забитцер навесил на дальнюю штангу, а неприкрытый Никлас Фюллькруг не простил гостей - 1:0. 21 апреля «Байер» мог потерпеть первое поражение в официальных матчах сезона. Но на 90-й минуте после подачи углового Йосип Станишич отыграл гол - 1:1. «Боруссия» так и не догнала «РБ Лейпциг» на четвертом месте.