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«Байер» едва не проиграл первый матч в сезоне, пропустив в концовке от дортмундской «Боруссии»

21 Апреля 2024 • 20:39 Комментировать (1)
Боруссия Д
1:1
Байер Л
окончен

Чемпионский «Байер» провёл сложнейший матч в Дортмунде с «Боруссией». И даже при отсутствии мотивации команда Хаби Алонсо чаще и острее играла в атаку. В конце первого тайма Алехандро Гримальдо дважды подряд опустил мяч на сетку ворот сверху. Ян Матсен почти в упор наносил удар - парировано. Гримальдо со штрафного целил под перекладину, и вратарь перевел мяч на угловой. Нейтан Телла чудом не протолкнул мяч мимо голкипера после простреда вдоль вратарской. На 80-й минуте с правого края штрафной Марсель Забитцер навесил на дальнюю штангу, а неприкрытый Никлас Фюллькруг не простил гостей - 1:0. 21 апреля «Байер» мог потерпеть первое поражение в официальных матчах сезона. Но на 90-й минуте после подачи углового Йосип Станишич отыграл гол - 1:1. «Боруссия» так и не догнала «РБ Лейпциг» на четвертом месте.

Протокол игры  
Боруссия Д1:1Байер Л
(1:0) Фюллькруг Никлас81'  
  90'Станишич Йосип (1:1)
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек Нико  88'Матсен Ян  37' 46' (Вольф Мариус ( 46') Джан Эмре  45' 69' (Ройс Марко ( 69') Санчо Джедон 69' (Нмеча Феликс ( 69') Забитцер МарсельБрандт Юлиан 83' (Эзкан Салих ( 83') Байно-Гиттенс Джейми 83' (Дюранвилль Юлиен ( 83') Фюллькруг Никлас  45'
Запасные: Ветьен КьелльМукоко ЮссуфаМайер Александер IIЗюле Никлас
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро 83' (Бонифасе Виктор ( 83') Станишич ЙосипГримальдо АлехандроДжака Гранит  90'Андрих РобертФримпонг Жереми  88'Телла Нейтан  28' 70' (Вирц Флориан ( 70') Хофманн Йонас 83' (Шик Патрик ( 83')
Запасные: Пуэрта ГуставоАртур IПаласиос ЭсекиэльМбамба НоаКоварж МатейКоссуну Одилон
21 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Байер

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ermak
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