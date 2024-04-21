«Байер» продлил рекордную серию в Европе

«Байер» остаётся королём концовок матчей. В воскресенье команда Хаби Алонсо в очередной раз забила поздний гол – в добавленное ко второму тайму время. Как следствие, леверкузенцы ушли от поражения в гостях у дортмундской «Боруссии», матч завершился вничью со счётом 1:1.

Таким образом, «Байер» продлил рекордную серию – ранее в топ-5 европейских чемпионатах никто не выдавал в ряд 45 игр без поражений. В сезоне 2023/2024 «Байер» 38 раз победил и 7 раз сыграл вничью. Просто невероятные показатели.

Напомним, что ещё в прошлом туре «Байер» обеспечил себе первый в истории чемпионский титул в Бундеслиге.