​«РБ Лейпциг» повторил рекорд «Баварии»

В немецком чемпионате прошли матчи тридцатого тура Бундеслиги, «РБ Лейпциг» сыграл с «Хайденхаймом» и сумел вырвать победу со счётом 2:1. Таким образом, «РБ Лейпциг» продлил до 32 матчей свою беспроигрышную серию против команд-дебютантов немецкого чемпионата. Ранее, в период с 2010 по 2018 год, такую же серию выдала мюнхенская «Бавария». Но у «Лейпцига» будет шанс побить этот рекорд в следующем сезоне.

Пока же, в следующем туре чемпионата, «РБ Лейпциг» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией». Это случится 27 апреля, в следующую субботу. Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.