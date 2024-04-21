​Мюллер восполнил любопытный пробел своей карьеры

В Германии прошли матчи 30-го тура Бундеслиги, «Бавария» сыграла на выезде с «Унионом» и без проблем одолела берлинский клуб - 5:1. Два мяча в этой игре забил ветеран клуба Томас Мюллер, который восполнил интересный пробел в своей карьере. Дело в том, что доселе Мюллер забивал во всех турах немецкого чемпионата, кроме тридцатого. И сейчас ему удалось решить эту своеобразную проблему, он стал всего лишь третьим игроком в истории чемпионата, который забивал во всех без исключения турах Бундеслиги на протяжении всей своей карьеры. Другие двое - это Марко Ройс и Кевин Фолланд.

В следующем туре чемпионата «Бавария» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом».