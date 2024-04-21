«Штутгарт» оступился в матче с «Вердером»

В воскресенье «Вердер» принял участие в распределении мест в тройке Бундеслиги. Бременцы успешно сыграли против «Штутгарта», хотя уступили ему почти во всем. На 27-й минуте Феликс Агу заработал пенальти, а Марвин Дукш с 11 метров переиграл голкипера - 1:0. На 45-й минуте Дениз Ундав едва не отыгрался, но головой пробил в перекладину. В самом начале второго тайма Дукш отличился с игры, поставив точку в комбинации из пределов штрафной, - 2:0. В середине второй половины встречи Серу Гирасси не смог забить, но Ундав был первым на отскоке - 2:1.
В итоге «Вердер» делит 10-е место, соперник - третий.
Протокол игры
|(1:0) Дукш Марвин28'
|(2:0) Дукш Марвин49'
|71'Ундав Дениз (2:1)
Цеттерер Михаэль• 68'Велькович Милош•Фридль Марко•Юнг Антони•Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо 51'83' (Ковнацки Давид (83') •Линен Сенне•Шмид Романо90' (Малатини Хулиан (90') •Агу Феликс• 74'Вольтемаде Ник83' (Гросс Кристиан (83') •Дукш Марвин90' (Деман Оливье (90')
Запасные: Опиц Леон•Дос Сантос Хеслер Эдуардо•Рекер Симо
Нюбель Александр•Стергиу Леонидас46' (Штенцель Паскаль (46') •Антон Вальдемар•Ито Хироки•Левелинг Джейми 27'65' (Мвумпа Силас (65') •Мийо Энцо 35'46' (Фюрих Крис (46') •Каразор Атакан65' (Дауд Махмуд (65') •Штиллер Анджело 53'90' (Чжон Ву-Ён (90') •Миттельштедт Максимилиан•Гирасси Серу•Ундав Дениз
Запасные: Чейс Анрие•Харагути Генки•Руо Антони•Бредлов Фабиан
21 апреля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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