«Штутгарт» оступился в матче с «Вердером»

В воскресенье «Вердер» принял участие в распределении мест в тройке Бундеслиги. Бременцы успешно сыграли против «Штутгарта», хотя уступили ему почти во всем. На 27-й минуте Феликс Агу заработал пенальти, а Марвин Дукш с 11 метров переиграл голкипера - 1:0. На 45-й минуте Дениз Ундав едва не отыгрался, но головой пробил в перекладину. В самом начале второго тайма Дукш отличился с игры, поставив точку в комбинации из пределов штрафной, - 2:0. В середине второй половины встречи Серу Гирасси не смог забить, но Ундав был первым на отскоке - 2:1.

В итоге «Вердер» делит 10-е место, соперник - третий.