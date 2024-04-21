Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик открыт к работе в «Баварии» и «Барселоне»

21 Апреля 2024 • 18:17 Комментировать

Известный немецкий тренер Ханс-Дитер Флик открыт к возвращению на тренерский мостик «Баварии» после того, как он помирился с членом совета директоров клуба Ули Хёнессом. Об этом сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Максимилиана Коха.

В то же время отмечается, что Флик открыт и к возможности стать главным тренером «Барселоны». Каталонцы, как и мюнхенцы, в настоящий момент работают над поиском рулевого для команды – летом Хави и Томас Тухель уходят.

Напомним, что в субботу «Бавария» порадовала фанатов крупной победой над берлинским «Унионом» со счётом 5:1.

Клопп может возглавить топ-клуб – известно название

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Ханс-Дитер Флик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вердер Вердер
Штутгарт Штутгарт
2
1
4.30 4.30 1.66
Видео
Перерыв
Боруссия Д Боруссия Д
Байер Л Байер Л
0
0
2.80 3.55 2.27
Видео
21.04.24 в 20:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц Майнц
2.15 3.75 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
18:45 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» оступился в матче с «Вердером»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Менди может сменить «Реал» на один из топ-клубов АПЛ слухи
18:17 · Германия. Бундеслига
Флик открыт к работе в «Баварии» и «Барселоне»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:40 · Германия. Бундеслига
Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»
11:22 · Германия. Бундеслига
Мюллер заявил, что «Бавария» заслужила победу над «Унионом» с разгромным счётом
10:23 · Германия. Бундеслига
Три клуба просмотрят игрока «Байера» в Дортмунде
09:51 · Германия. Бундеслига
Прогноз Гасилина на матч «Боруссия» - «Байер»
03:31 · Англия. Премьер-лига
Маттеус рассказал, где хочет работать Флик
03:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл нового именитого преемника для Гвардиолы слухи
02:57 · Германия. Бундеслига
Менди точно покинет «Реал», если будет куплен Дэвис слухи
02:15 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали, может ли Тухель остаться
01:05 · Германия. Бундеслига
Лам назвал оптимальную позицию для Киммиха
20 Апреля
23:35 · Германия. Бундеслига
Тухель заявил, что с такой игрой Мюллер не попадёт в стартовый состав на матч с «Реалом»
23:27 · Германия. Бундеслига
Горецка: «Моя цель – сыграть на Евро-2024»
Все новости
Рекомендуем