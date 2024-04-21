Флик открыт к работе в «Баварии» и «Барселоне»

Известный немецкий тренер Ханс-Дитер Флик открыт к возвращению на тренерский мостик «Баварии» после того, как он помирился с членом совета директоров клуба Ули Хёнессом. Об этом сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Максимилиана Коха.

В то же время отмечается, что Флик открыт и к возможности стать главным тренером «Барселоны». Каталонцы, как и мюнхенцы, в настоящий момент работают над поиском рулевого для команды – летом Хави и Томас Тухель уходят.

Напомним, что в субботу «Бавария» порадовала фанатов крупной победой над берлинским «Унионом» со счётом 5:1.

Клопп может возглавить топ-клуб – известно название