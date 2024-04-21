Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби из «Брайтона» являются основными претендентами на пост нового главного тренера «Баварии».

Как информирует издание Bild, у руководства мюнхенского клуба есть сомнения относительно Де Дзерби, так как он ещё не работал с топ-клубами. В связи с этим предпочтение отдаётся именно Эмери.

Добавим, что 52-летний Эмери с ноября 2022 года занимает должность главного тренера «Астон Виллы».

После 33 туров чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные испанского специалиста набрали 64 очка и занимают четвёртое место.