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Эмери является главным претендентом на пост главного тренера «Баварии»

21 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби из «Брайтона» являются основными претендентами на пост нового главного тренера «Баварии».

Как информирует издание Bild, у руководства мюнхенского клуба есть сомнения относительно Де Дзерби, так как он ещё не работал с топ-клубами. В связи с этим предпочтение отдаётся именно Эмери.

Добавим, что 52-летний Эмери с ноября 2022 года занимает должность главного тренера «Астон Виллы».

После 33 туров чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные испанского специалиста набрали 64 очка и занимают четвёртое место.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Унаи Эмери Бундеслига Астон Вилла ещё теги

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