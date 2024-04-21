Мюллер заявил, что «Бавария» заслужила победу над «Унионом» с разгромным счётом

Форвард «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после матча 30-го тура Бундеслиги с «Унионом», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.

«Мы показали хорошую игру. Мы были более агрессивны и впоследствии выиграли владение мячом высоко на поле. Когда мы действительно теряли мяч, «Унион» время от времени показывал нам, какую угрозу они могут представлять для нас со своими контратаками.

Мы заслужили победу с таким счётом. Это была идеальная неделя с тремя победами», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:0, а в среду обыграла «Арсенал» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Добавим, что «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. «Унион» находится на 14-м месте, заработав 29 очков.