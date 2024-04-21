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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три клуба просмотрят игрока «Байера» в Дортмунде

21 Апреля 2024 • 10:23 Комментировать

Леверкузенский «Байер» может расстаться с защитником Эдмондом Тапсоба по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, на сегодняшнем матче «фармацевтов» с дортмундской «Боруссией» будут присутствовать скауты нескольких европейских клубов. Они хотят просмотреть игрока. Минувшим летом в услугах Тапсоба были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний футболист провел 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

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