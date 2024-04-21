Прогноз Гасилина на матч «Боруссия» - «Байер»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о поединке чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером».
«Байер» уже выиграл свой чемпионат. Главное - выиграть три трофея. Так как «Байер» не проигрывал в этом году, я вполне себе допускаю, что это может случиться в Дортмунде. Моя ставка - «Боруссия» с форой (0)», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».
Матч состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Байер занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Боруссия» находится на пятой строчке.
Бан пользователя