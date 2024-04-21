Прогноз Гасилина на матч «Боруссия» - «Байер»

«Байер» уже выиграл свой чемпионат. Главное - выиграть три трофея. Так как «Байер» не проигрывал в этом году, я вполне себе допускаю, что это может случиться в Дортмунде. Моя ставка - «Боруссия» с форой (0)», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».