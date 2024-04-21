Менди точно покинет «Реал», если будет куплен Дэвис

В мадридском «Реале» считают, что Альфонсо Дэвис и Ферлан Менди не должны играть в одной команде.

23-летний футболист «Баварии» является одной из трансферных целей «королевского клуба». По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» считают, что подписание канадца нецелесообразно, если в команде останется Менди. Таким образом, грядущим летом «сливочным» придётся выбрать только одного из двух левых защитников.

Соглашение Ферлана Менди с «Реалом» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость француза оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро, в то время как ценник Альфонсо Дэвиса, по версии того же портала, составляет 60 млн евро.