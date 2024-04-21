В «Баварии» рассказали, может ли Тухель остаться

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил, может ли клуб сохранить Томаса Тухеля.

Решение о предстоящем расставании с нынешним рулевым было принято ещё в феврале, о чём клуб сообщил официально. Основным кандидатом на замену Тухелю считался Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), однако его кандидатуру пришлось исключить в связи с продлением контракта с Немецким футбольным союзом.

Пока неясно, кто возглавит «Баварию» летом, в связи с чем у Эберля спросили о возможном продолжении сотрудничества с Тухелем: «Решение о его уходе было принято ещё до моего назначения, и это решение, по словам Томаса, остаётся в силе. Мне очень нравится работать с ним, сейчас всё не так уж плохо: мы набрали больше очков в Бундеслиге, чем в прошлом сезоне, вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Но решение об уходе Тухеля было принято коллективно, поэтому обсуждать его сейчас не имеет смысла», – сказал в интервью ZDF sportstudio спортивный директор мюнхенского гранда.