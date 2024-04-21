Лам назвал оптимальную позицию для Киммиха

Бывший правый защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам рассказал, на какой позиции видит Йозуа Киммиха.

В последних матчах «Баварии» Томас Тухель использует 29-летнего хавбека справа в обороне.

«Игрок всегда должен принимать ту роль, которую ему отводит тренер. Я играл в центре на чемпионате мира в 2014 году, поскольку продемонстрировал необходимые для этого качества. На мой взгляд, Киммих – прирождённый полузащитник, он лучше действует в середине поля. Но он доказал, что может играть и справа в защите. Тренер видит, что нужно команде, поэтому, возможно, имеет смысл использовать Йозуа на позиции правого защитника», – сказал в интервью Bild Лам.