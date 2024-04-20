Тухель заявил, что с такой игрой Мюллер не попадёт в стартовый состав на матч с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру нападающего команды Томаса Мюллера в матче 30-го тура Бундеслиги с «Унионом» (5:1).

34-летний Мюллер провел на поле 84 минуты и оформил дубль. Однако сам футболист признался, что не был доволен своей игрой.

— Его игра сегодня была не очень хорошей. Голы были великолепны, но игра была не очень хорошей, — цитирует Тухеля Sportbuzzer.

Специалист отметил, что такой игры Мюллера недостаточно для того, чтобы попасть в стартовый состав на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом».

Первая игра 1/2 финала ЛЧ состоится 30 апреля. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.

Мюллер: «Я не доволен своей игрой»