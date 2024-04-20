Мюллер: «Я не доволен своей игрой»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о своей игре в минувшем матче с «Унионом».

Встреча 30-го тура чемпионата Германии завершилась крупной победой команды Томаса Тухеля со счетом 5:1. Мюллер провел на поле 84 минуты и оформил дубль.

— Мне было нелегко в сегодняшней игре. Я не был доволен своей игрой сегодня. Тухель сказал, что голы, конечно, были великолепны, но, к сожалению, он видел остальную часть игры, — приводит слова Мюллера Sportbuzzer.

В текущем сезоне 34-летний Мюллер провел 36 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и записал в свой актив девять голевых передач.