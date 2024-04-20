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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Идеальное завершение прекрасной недели»

20 Апреля 2024 • 22:52 Комментировать
Унион Берлин
1:5
Бавария

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопросы журналистов после победы над берлинским «Унионом».

Мюнхенцы, уже лишившиеся шансов на чемпионство в Бундеслиге, разгромили столичный коллектив в выездном поединке 30-го тура – 5:1. Для «Баварии» неделя сложилась крайне удачно: в среду немецкий гранд обыграл «Арсенал» (1:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«Идеальное завершение прекрасной недели – мы одержали три победы в течение семи дней. «Унион» играл с двумя нападающими и двумя «десятками», поэтому нашим защитникам предстояло проделать непростую работу. Сегодня мы забили голы в нужные моменты, отличное выступление. Мы придерживаемся высоких стандартов и стремимся к победе всегда, когда выходим на поле. Я рад, что сегодня мы это сделали, и поздравляю свою команду», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Унион Берлин ещё теги

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