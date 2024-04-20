Вингер «Баварии» Серж Гнабри начал тренироваться с мячом. Об этом сообщает журналист Виктор Каталина.

Напомним, 28-летний футболист пропустил три минувших матча из-за повреждения.

По информации источника, 20 апреля Гнабри приступил к тренировкам с мячом, однако он продолжает заниматься по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Гнабри появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, пять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет один голевой пас.

27 апреля «Бавария» примет у себя дома «Айнтрахт» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Начало встречи должно будет состояться в 16:30 по мск.