Ольмо решил вернуться в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо намерен перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Недавно в испанской прессе появилась информация о встрече спортивного директора «сине-гранатовых» с агентами игрока. По обновлённым сведениям Sport, Ольмо очень хочет перебраться в «Барселону» – его представители готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы трансфер осуществился, несмотря на финансовые трудности каталонского гранда.

Подписание Дани Ольмо обойдётся «Барселоне» в 60 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте 25-летнего испанца с «РБ Лейпцигом».

Ольмо занимался в академии «Барселоны» с 2007 по 2014 год, после чего перешёл в загребское «Динамо».