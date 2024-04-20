Разыгравшаяся «Бавария» забила 5 мячей «Униону»

В 30-м туре чемпионата Германии вернулась старая добрая «Бавария». В гостях у «Униона» экс-чемпионы шикарно сыграли в атаке. В середине первого тайма Матис Тель сыграл справа в штрафную, Томас Мюллер пропустил мяч, а Леон Горецка пробил под штангу. И если удары «Униона» не достигали цели, то соперник удвоил счет до перерыва. Гарри Кейн со штрафного направил мяч в щель в стенке, и голкипер уже не выручил.

После перерыва прострел Эрика Чупо-Мотинга с нескольких метров замкнул Мюллер. После перехвата мяча Кейн бросил его на ход Телю, который сходу поразил ворота - 0:4. Вскоре Мюллер попал головой под правую штангу, замыкая навес с левого края поля. В последней атаке Йорбе Вертессен из пределов штрафной забил гол престижа - 1:5.

«Бавария» вышла на чистое второе место, соперник - 14-й.