Кейн установил личный рекорд результативности в одном сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проводит самый результативный сезон в своей карьере.

Поразив ворота берлинского «Униона» в сегодняшнем матче Бундеслиги, англичанин не только достиг отметки в 40 забитых мячей, но и преодолел показатель в 50 результативных действий за сезон – это повторение личного рекорда Кейна, установленного в сезоне-2020/21, когда форвард выступал за «Тоттенхэм». Чуть позднее в том же поединке лидер атаки «Баварии» отметился результативной передачей на Матиса Теля – теперь в активе 30-летнего нападающего 51 результативное действие (40 голов и 11 ассистов), что является абсолютным личным рекордом.