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Маттеус назвал тренера, который должен возглавить «Баварию»

20 Апреля 2024 • 21:00 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал информацию о том, что Унаи Эмери может стать главным тренером мюнхенского клуба.

«Он отлично проделывает свою работу. У него большой опыт, в том числе международный, и он выигрывал титулы — например, в «Севилье».

Эмери привнёс бы новые веяния, он стал бы новым лицом в бундеслиге, и это хорошо подошло бы «Баварии», — цитирует Маттеуса Sky Sport.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 33 матчах. При этом команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Олимпиакосом».

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Унаи Эмери Бундеслига ещё теги

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