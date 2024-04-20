Кейн вторым в топ-лигах взял отметку в 40 голов

В субботу «Бавария» проводит гостевой матч чемпионата Германии против берлинского «Униона». По ходу первого тайма голом отметился звёздный нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн.

Для Кейна этот гол стал 40-м в сезоне 2023/2024, если брать все соревнования. Англичанин стал вторым игроком в топ-5 европейских чемпионатах, которому покорилась эта отметка. Ранее это сделал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – на его счету 41 гол.

Следить за игрой между «Унионом» и «Баварией» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что Кейн перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма» прошлым летом.