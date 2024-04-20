Директор «Баварии»: «Я бы не сказал, что Нагельсманн нам отказал»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль дал комментарий насчёт решения Юлиана Нагельсманна продлить контракт с Немецким футбольным союзом. Именно Нагельсманн, рулевой сборной Германии, был главным кандидатом на пост тренера «Баварии».

«Я бы не назвал это отказом. Понятно, что нам нужно говорить с тренерами, чтобы выбрать подходящего. У нас есть список, и там был в том числе Нагельсманн, но переговоры с ним ещё не находились на завершающей стадии.

Нас всё ещё глубоко разочаровывает его увольнение в прошлом году. Нас не удивило его решение. Увольнение для него ещё слишком свежо, так что всё нормально», - сказал Эберль немецкому Sky.

Отметим, что тринадцать месяцев назад Юлиана Нагельсманна уволили предыдущие директора «Баварии» - Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Они в итоге были уволены по завершению сезона 2022/2023.