Возглавит ли Зидан «Баварию» - слова директора клуба дают ответ

В последние дни «Баварию» активно связывают с возможным назначением на пост главного тренера Зинедина Зидана. Перед субботней игрой против берлинского «Униона» комментарий для немецкого Sky дал Макс Эберль – спортивный директор «Баварии». Он сказал, что поиск нового рулевого находится на завершающей стадии. Эберль надеется, что объявление будет сделано в ближайшее время.

Эберль также сказал, что новый тренер «Баварии» не обязательно должен говорить на немецком языке, но обязательно должен знать английский язык. Таким образом, кандидатура Зинедина Зидана отпадает.

Кстати, сам Эберль сказал, что у него нет информации, знает ли Зидан английский язык. Но ранее в прессе не раз писали о том, что Зинедин на английском не говорит.